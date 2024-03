Taranto, blitz Carabinieri: sequestrato un chilo e mezzo di hashish

Nel corso di un mirato servizio antidroga, i Carabinieri di Taranto hanno messo a segno un importante colpo, sequestrando 15 “panetti” di hashish, con un peso complessivo di circa un chilo e mezzo. L’operazione ha portato all’arresto di un trentottenne italiano con precedenti minori, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il colpevole, individuato grazie a operazioni di osservazione nei pressi del suo condominio, è stato sorpreso con la droga nascosta all’interno di una scatola di scarpe, conservata in un armadio della sua camera da letto. I Carabinieri, già sulle tracce del soggetto per i suoi contatti con individui noti per il traffico di sostanze stupefacenti, hanno concluso così settimane di appostamenti.

Il quantitativo consistente di hashish sequestrato avrebbe generato profitti rilevanti: il 38enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di una sentenza definitiva.

