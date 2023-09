Taranto, auto in fiamme nella notte

TARANTO – Auto in fiamme in via Dante, angolo via Giusti, nei pressi della scuola Acanfora.

L incendio sarebbe avvenuto intorno alle 02.00 del mattino. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato

Laura Milano

