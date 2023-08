Taranto, attacco al completo con Kanoute

TARANTO – Il grande colpo in attacco è servito: il Taranto chiude per Mamadou Kanoute, classe ’93, che si trasferisce in riva allo Ionio dopo il biennio trascorso ad Avellino. Per lui, un contratto di durata biennale. Nelle ultime ore, per la punta nativa di Dakar era stato forte l’interesse del Gubbio, ma a spuntarla è stata la società rossoblù che, nei giorni scorsi, aveva messo nel mirino Federico Vazquez, centravanti attualmente in forza nelle fila eugubine e per il quale il sodalizio umbro aveva risposto di no alle richieste del club di Giove. Con l’arrivo di Kanoute, Capuano potrebbe attuare diverse soluzioni dal punto di vista tattico rispolverando l’idea del 3-4-3, ma si tratta di un’opzione ancora tutta da verificare.

Il Taranto, intanto, nella serata di sabato, con fischio d’inizio fissato per le ore 19, sfiderà il Martina nell’ultimo allenamento congiunto del precampionato: appuntamento allo stadio Tursi inibito, però, ai sostenitori rossoblù che non potranno assistere al match. Un’occasione importante per valutare lo stato di forma della squadra a una settimana circa dal primo impegno ufficiale della stagione contro il Foggia. Curiosità attorno agli interpreti che Capuano schiererà dal primo minuto anche per capire a che punto è la sinergia tra gli stessi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp