Taranto: allenamento congiunto contro lo Statte

TARANTO – Taranto al lavoro per preparare la partita contro il Benevento in programma giovedì prossimo alle ore 18.30. La questione Iacovone, ancora irrisolta, ha fatto saltare il banco: rinviata la sfida contro il Messina, totale incertezza sui tempi di riapertura dell’impianto. Intanto, però, per mantenere il ritmo-partita, gli ionici, venerdì pomeriggio alle ore 16.30, affronteranno un test congiunto contro lo Statte, squadra che militerà nel prossimo torneo di Prima Categoria.

Appuntamento al Comunale della piccola cittadina della provincia. Potrebbe essere l’occasione per valutare una serie di situazioni offensive: Cianci, tra una settimana, non ci sarà per squalifica, ragion per cui Capuano potrebbe tornare al 3-5-2 con Samele dal 1′ al suo posto, senza però accantonare la possibilità di vedere all’opera due seconde punte come Bifulco e Kanoute. Scalpitano pure Fabbro e Orlando, entrambi non ancora al top della condizione fisica ma pronti, ugualmente, a offrire un contributo alla causa.

