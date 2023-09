TARANTO – Strade rotte, tombini da sistemare, rampe per disabili assenti. Difficoltà per mercanti, clienti e residenti nell’area in cui si svolge il mercato

Laura Milano

