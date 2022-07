90’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Maiorino! Un pallonetto vincente del giovane attaccante rossoblu.

83’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Crisci! Cross dalla sinistra di Ferrara, Crisci deposita a porta vuota. 0-14

75’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Labriola su rigore! Doppietta per il centrocampista che trasforma un rigore assegnato per un fallo in area del portiere Mazza su Badje. 0-13

68’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Crisci! Dopo due assist, l’ex Bisceglie firma anche una rete. 0-12

64’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Badje! Altro assist di Crisci, piatto facile dell’ex Brindisi in area di rigore. 0-11

49’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Krastev! Il bulgaro segna il decimo gol raccogliendo un suggerimento di Crisci dalla sinistra. 0-10

48’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Labriola! Il centrocampista rossoblu si gira in area e batte D’Aniello. 0-9

➕ SECONDO TEMPO ➕

42’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Panattoni! L‘ex Pisa risolve un batti e ribatti in area. 0-8

33’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ La Monica! D’Egidio se ne va sulla sinistra, serve al centro dell’area piccola Guida, che non sbaglia. 0-7

25’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Guida! L’ex Vastogirardi firma il sesto gol raccogliendo, all’interno dell’area, un invito da destra di D’Egidio. 0-6

21’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ D’Egidio! Azione personale dell’esterno rossoblu, che dal limite batte Volpe, non proprio irreprensibile nella circostanza. 0-5

8’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ La Monica! Lungo lancio in verticale di Provenzano, tutto solo La Monica prende il tempo al portiere calando il poker. 0-4.

5’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ La Monica! Cross dalla destra di D’Egidio, La Monica anticipa tutti in spaccata firmando la doppietta. 0-3.

4’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ La Monica! Girata vincente dal limite dell’area piccola. 0-2.

2’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Panattoni! Taranto subito in vantaggio: conclusione dal limite dell’attaccante scuola Pisa, che supera il portiere avversario. 0-1.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

RAPPRESENTATIVA IRPINA-TARANTO 0-15

RETI: 2’ Panattoni (T), 4’ La Monica (T), 5’ La Monica (T), 8’ La Monica (T), 21‘ D’Egidio (T), 25’ Guida (T), 33’ La Monica (T), 42’ Panattoni (T), 48’ Labriola (T), 49’ Krastev (T), 64’ Badje (T), 68’ Crisci (T), 75’ rigore Labriola (T), 83’ Crisci (T), 90’ Maiorino (T)

RAPPRESENTATIVA IRPINA: Volpe, Randazzo, Saporito, Silano, Mazzone, Grasso, Ronga, Pepe, Iuliano, Carpentieri, Mogavero. Panchina: D’Aniello, Mazza, Maffei, Panico, Giugliano, Di Fronzo, Manganiello, Lucca, Piceti.

TARANTO 1° TEMPO 442: Martorel (37’ Loliva); Evangelisti, Brandi, Granata, De Maria; D’Egidio, Mazza, Provenzano, Guida; La Monica, Panattoni. All. Di Costanzo.

TARANTO 2° TEMPO 442: Loliva (63’ Russo); Brandi (55’ Scandurra), Manetta, Antonini, Ferrara; Mastromonaco, Labriola, Mazza, Crisci; Badje (80’ Maiorino), Krastev. All. Di Costanzo.