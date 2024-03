SS275, Caroppo (FI): aggiudicazione lavori è traguardo del Centrodestra. Con l’opera svolta storica per il Salento

– Il deputato salentino Andrea Caroppo, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Trasporti alla Camera dei deputati e Responsabile nazionale ai Trasporti del partito, ha annunciato con gioia l’aggiudicazione dell’appalto per la Statale 275 Maglie-Leuca. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impegno del Centrodestra, che, dopo una lunga odissea di 30 anni, ha finalmente sbloccato un’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo del Sud Salento.

Caroppo ha sottolineato il suo orgoglio personale per aver combattuto a lungo affinché questa opera potesse diventare una realtà. Ha lavorato a stretto contatto con il Ministero dell’Ambiente, la Regione, la Soprintendenza e tutte le istituzioni coinvolte, al fine di sollecitare e accelerare l’iter burocratico.

Il deputato salentino ha ringraziato Anas, con il commissario Marzi, e il Ministero dei Trasporti, in particolare il Sottosegretario con delega alle opere commissariate Tullio Ferrante, per l’eccellente lavoro svolto. Ora, l’auspicio è che i lavori possano iniziare nelle prossime settimane, segnando una svolta storica per il territorio del Salento.

L’opera della SS275 Maglie-Leuca è attesa da tempo nella regione. La strada rappresenta un collegamento essenziale per il Sud Salento, facilitando i trasporti e contribuendo allo sviluppo economico e turistico della zona. L’aggiudicazione dell’appalto è quindi un traguardo significativo per il Centrodestra, che ha dimostrato il proprio impegno nel favorire lo sviluppo delle infrastrutture nel Sud Italia.

L’importanza di questa opera non può essere sottovalutata. Non solo contribuirà a migliorare la viabilità e la connettività del territorio, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale. La realizzazione di questa strada storica per il Salento rappresenta un passo avanti nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella creazione di opportunità di crescita per le comunità locali.

Il deputato Caroppo ha dimostrato il suo impegno e la sua determinazione nel portare avanti questa causa, lavorando instancabilmente per assicurare che l’opera diventasse una priorità e che venissero superate tutte le difficoltà burocratiche che ne ritardavano l’avvio. La sua perseveranza e la sua dedizione sono state fondamentali per raggiungere questo importante risultato.

Ora, il Salento può guardare al futuro con ottimismo, sapendo che un’opera così importante e attesa finalmente prenderà forma. L’aggiudicazione dell’appalto per la SS275 Maglie-Leuca è un traguardo che segna una svolta storica per la regione e testimonia l’impegno del Centrodestra nel favorire lo sviluppo e il progresso del Sud Italia.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts