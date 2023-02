Esplode incendio in abitazione, operazioni di spegnimento rese difficoltose dalla presenza di tre bombole di gpl, di cui una interessata dalle fiamme. E’ successo in mattinata a Squinzano dove una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce unitamente ad un supporto con autobotte è intervenuta. Giunti sul posto vi era un incendio generalizzato all’interno dell’appartamento. Spento l’incendio ed effettuate le verifiche del caso l’abitazione è stata resa inagibile. Il proprietario, in 60enne del posto, al momento dell’evento non era in casa

