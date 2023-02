Stava svolgendo dei lavori per il bene della comunità, in quanto percettore del reddito di cittadinanza e impegnato nel progetto comunale dei Puc. Un cittadinoi di 53 anni di Presicce-Acquarica è stato travolto da un cancello. E’ successo nei pressi dell’ex scuola comunale situata in via Roma. L’uomo è stato condotto all’ospedale “Panico” di Tricase per delle ferite agli arti inferiori. Sull’accaduto indagano i carabinieri intervenuti insieme al personale dello Spesal.

