Squinzano, crolla solaio: operaio gravemente ferito

Tre operai sono rimasti feriti, uno in maniera grave, dopo essere stati investiti dal crollo del solaio di un’abitazione a due piani in via Regina Margherita, a Squinzano (Lecce). Il crollo è avvenuto mentre erano in corso le operazioni di ultimazione del solaio a volta: i conci hanno travolto gli operai che erano al lavoro, due di loro sono rimasti feriti in modo lieve, l’altro più gravemente. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Sul posto per i rilievi stanno operando i carabinieri.

