BARLETTA – Dopo un’astinenza di quattro partite, il Barletta ritrova la vittoria e lo fa al Puttilli contro l’Afragolese. Finisce 2-0 per i biancorossi, che aprono le marcature con Petta nel primo tempo e chiudono il discorso ad inizio ripresa con Loiodice.

Farina, squalificato e con Carbone al suo posto, sceglie nuovamente il pacchetto offensivo senza punti di riferimento: Lavopa, Loiodice e Russo titolari, Pignataro e Lattanzio non al meglio e in panchina. L’ex Dino Bitetto, senza l’altro ex Federico Cerone, schiera la sua Afragolese con un 4-3-3 che ha in Longo il capocannoniere del girone nonché terminale offensivo.

Approccio aggressivo dell’Afragolese, che però non riesce a concretizzare la mole di gioco nella metà campo del Barletta. Sono i biancorossi però a creare la prima chance e arriva soltanto al 22′ con una punizione spiovente di Loiodice, Provitolo la fa sua. È già il preludio al gol: al 24′ Vicedomini va via sulla destra, cross teso in area piccola e tocco vincente di Petta per il vantaggio dei padroni di casa. Al 28′ la reazione dell’Afragolese, velo di Langone per Virgilio dai 25 metri, destro a giro e palla alta. Il primo tempo è tutto qui, biancorossi avanti 1-0.

Pronti, via nella ripresa è già raddoppio del Barletta. Al 3′ parte l’uno-due tra Lavopa e Loiodice, palla al numero 10 biancorosso che di prima batte Provitolo per il 2-0. L’Afragolese accusa il colpo ma prova a reagire all’11’ con Esposito che apre il sinistro, Piersanti c’è. Alla mezz’ora ci prova Loiodice da calcio piazzato, Provitolo ci mette una pezza poi è Feola a calciare oltre la traversa. Tre minuti dopo calcio di punizione ancora di Loiodice, ma stavolta dalla lunetta: il pallone sfiora il palo. Al 38′ ci prova Sowe dal limite dell’area, conclusione sporcata sopra la traversa. Sul corner successivo, Esposito stacca di testa ma Piersanti si fa trovare pronto. Il Barletta si rifà sotto nel recupero e al 47′ Pignataro si divora il tris a tu per tu con Provitolo, palla tra le braccia del portiere. Nel finale, al 49′, Aracri manda fuori un buon calcio di punizione dal limite. È l’ultima occasione della partita, il Barletta torna al successo e si proietta nel migliore dei modi alla trasferta di Brindisi.

TABELLINO

BARLETTA (4-3-3): Piersanti; Milella, Petta, Visani, Marangi; Cafagna, Vicedomini (71′ Telera), Rastelletti (64′ Maccioni); Loiodice (89′ Pignataro), Russo (83′ Lattanzio), Lavopa (60′ Feola). A disposizione: Campisi, Pollidori, Cassatella, Mininno. All. Carbone

AFRAGOLESE (4-3-3): Provitolo; Cordato, Mansi, Picascia, Esempio (64′ Sowe); Virgilio, Esposito, Mancino (64′ Percuoco); Caso Naturale (70′ Da Dalt), Longo, Langone (46′ Aracri). A disposizione: Rendina, Di Leo, Manco, Volpicelli, Romeo. All. Bitetto.

Marcatori: 24′ Petta (B), 48′ Loiodice (B).

Ammoniti: Esempio (A), Caso Naturale (A), Langone (A), Cafagna (B), Visani (B), Longo (A), Vicedomini (B), Esposito (A), Pignataro (B).

Angoli: 2-7.

Recupero: 1′ pt, 4′ st.