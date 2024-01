Sigilli a un’autofficina abusiva nel tarantino

La Polizia di Stato, dopo attenti controlli per contrastare l’abusivismo e monitorare il trasporto scolastico in provincia, ha fermato un autobus di una ditta privata utilizzato per gli studenti, sanzionando il titolare con 8mila euro. Hanno anche sigillato un’officina per la riparazione di motoveicoli abusiva e denunciato due persone per reati ambientali.

La Polizia Stradale di Taranto, insieme al Dipartimento Ambiente Sezione Regionale di Vigilanza – Nucleo di Taranto, durante i controlli per contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e monitorare le autoriparazioni senza le autorizzazioni necessarie, ha individuato un’officina abusiva a Monteiasi. Sequestrate attrezzature e strumenti, elevata una sanzione di circa 5mila euro al titolare. Violazioni penali per la gestione errata di rifiuti pericolosi sono state segnalate, e i due soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati ambientali.

