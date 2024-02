Un Brindisi eroico resiste a Castellammare e strappa un pareggio prezioso sul campo della capolista Juve Stabia e lancia un chiaro messaggio sulla volontà della squadra brindisina di lottare per raggiungere la salvezza. Saio salva il risultato in almeno cinque occasioni ma il Brindisi spreca anche un paio di punizioni interessanti. Un punto che sa di speranza per la formazione biancazzurra e che muove la classifica al termine di un match sulla carta proibitivo.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts