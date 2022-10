Serie C girone C: Monopoli-Catanzaro 0-1

Con questo salvataggio sulla linea di Martinelli al 92’ il Catanzaro si conferma capolista e vince a Monopoli l’ottava partita su nove. I biancoverdi colgono la seconda sconfitta interna che apre tanti spunti di riflessione. La decide il solito Vandeputte, una delle tante frecce all’arco fornitissimo di Vivarini. In cronaca: Vivarini si affida al 3-5-2 con Cianci e Curcio davanti. Solo panchina per Iemmello e Biasci. Laterza si mette a specchio. Scelte obbligate in difesa e a centrocampo. Davanti ci sono Simeri e Montini.

Sono due colpi di testa a creare apprensioni ai portieri nei primi 20 minuti. AL 14’ Pinto la crossa per Viteritti, l’esterno destro impatta bene ma non centra lo specchio di pochissimo. Finisce alto al 18’ invece quello di Cianci pescato da Sounas dopo un bell’uno-due con Ghion. Calabresi vicinissimi al gol al 27’: slalom di Sounas da destra, traversone basso che Cianci e Curcio di un soffio non spingono in porta. Giallorossi ancora pericolosi al 34’: Ghion si mette in proprio, salta con un pallonetto De Santis e calcia sull’esterno della rete. Due minuti più tardi è Bizzotto a far gridare al gol i tifosi biancoverdi: Pinto trova la sua testa su un piazzato, lui salta più in alto di tutti ma la mira non lo aiuta di un nulla. Vandeputte ci mette invece la firma al 40’ ricezione centrale, due passi a sinistra e mancino che si infila all’angolino. Nella ripresa gli allenatori girano gli uomini in panchina: entrano Starita e Fella per Montini e Simeri. Al 2’ di recupero proprio Fella sfiora il pareggio: Martinelli salva sulla linea e strozza in gola l’urlo di un Monopoli apparso ancora lontano dalle primissime della classe.