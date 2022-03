Torna a vincere dopo tre giornate di astinenza il Foggia di mister Zeman che supera il Picerno in un match valevole per la 31^ giornata di campionato del Girone C di Serie C: allo ‘Zaccheria’ termina 3-2 per i rossoneri che salgono a quota 44 punti in classifica e agganciano l’ottava posizione. Decisive la doppietta di Ferrante e la rete di Petermann.