FOGGIA – In queste ultime ore si stanno facendo diverse ipotesi di ripescaggio o riammissione nel caso in cui dovesse essere confermata la mancata iscrizione del Lecco in serie B. la squadra che ha vinto i playoff non avrebbe trovato uno stadio dove disputare le partite casalinghe. Il club lombardo ha inviato la pec della prefettura di Padova (unica scelta percorribile come sede alternativa), ma fuori tempo massimo. Bisognerà attendere il prossimo 30 giugno per la comunicazione ufficiale dell’esclusione dai cadetti del Lecco. Chi pensa che possa essere il Brescia a essere riammessa si sbaglia di grosso perché dando uno sguardo alle norme noif, articolo 49, lettera B comma 1, i bresciani non possono esser presi in considerazione, quantomeno facendo riferimento al Lecco. Dalla serie C alla serie B devono salire 4 squadre. Le prime di ciascun girone e la vincitrice dei playoff. Con l’esclusione del Lecco deve essere di fatto ripescata una squadra dalla terza serie e nella fattispecie il Foggia perdente dei playoff per andare a riempire l’ultimo slot della serie b. Ovviamente nulla trapela dalla società ancora trincerata nel silenzio stampa, ma è chiaro che a Nicola Canonico questa opportunità non sarà sfuggita e ovviamente chi valuterà la composizione della serie B non potrà non considerare questa norma. Tutto resta in bilico ovviamente perché un conto è scegliere un allenatore o una squadra per la serie B e un altro conto è farlo per un altro campionato di serie C. Dopo il 30 giugno si apriranno nuovi scenari.

