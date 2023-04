Serie C/C: Messina, settore giovanile mette in mora la società

Attraverso una nota ufficiale, i componenti dello staff tecnico del settore giovanile del Messina hanno comunicato di aver messo in mora la società per il mancato rispetto degli accordi assunti.

“Lo staff lamenta la mancata corresponsione dei rimborsi e dei compensi pattuiti, evidenziando l’assoluto disinteresse della società ACR Messina verso ogni sforzo profuso da tutte le componenti tecniche. Tutti i componenti evidenziano come la stagione appena conclusa sia stata improntata alla disorganizzazione ed all’improvvisazione, in particolare per quanto concerne la formazione Primavera. Molteplici sono stati i problemi ricorrenti che si sono aggiunti al mancato rispetto degli accordi economici, alcuni dei quali qui si evidenziano:

– Carenza di materiale sportivo personale

– I ragazzi fino al mese di ottobre erano costretti a portare il loro materiale, successivamente è stato consegnato solo l’indispensabile (non a tutti i tesserati) per lo più riciclato dagli anni precedenti.

– Assenza di materiale tecnico

– Gli allenamenti si sono svolti grazie al materiale tecnico messo a disposizione da società dilettantistiche, la cui comprensione e tolleranza ha consentito di poter svolgere il lavoro in modo quasi normale, o direttamente dai componenti dello Staff”.

