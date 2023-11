Serie C/C: giudice sportivo, squalificati 3 calciatori ‘pugliesi’

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 12a Giornata del Girone C della Serie C.

CALCIATORI

TRE GIORNATE DI SQUALIFICA

MARCONE RICHARD GABRIEL (SORRENTO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a gioco fermo, calciava il pallone contro quest’ultimo, colpendolo sulla coscia, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA

MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA): per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva da terra con un calcio sulla gamba, senza provocargli conseguenze.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

ORTISI PASQUALINO (MESSINA)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

PROIETTI MATTIA (CASERTANA)

BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)

ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)

CALVANO SIMONE (TARANTO)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp