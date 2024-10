Serie C/C, crisi Turris: la squadra, ‘Problemi del club non ci condizioneranno’

La Turris si trova ad affrontare un momento delicato. Al club è stato inflitto un punto di penalizzazione per la mancata presentazione di una fideiussione aggiuntiva, sollevando voci su possibili difficoltà societarie e l’ombra di ulteriori sanzioni.

In risposta, lo staff tecnico e il gruppo squadra hanno diffuso una nota ufficiale in cui chiedono vicinanza e supporto ai tifosi: “Con fermezza cercheremo di estraniarci da tutte le problematiche connesse agli aspetti societari – si legge -, per convogliare tutte le nostre energie fisiche e mentali al raggiungimento dell’obiettivo salvezza”.

L’appello si fa ancora più accorato in vista della prossima gara casalinga con il Catania, fissata per giovedì 31 ottobre: “Ora più che mai abbiamo bisogno di una componente importante per raggiungere la salvezza: il tifo, la nostra gente. Vi chiediamo di starci vicino e di supportarci per il solo bene della Turris, che è e resta un bene esclusivo della città”.

