Arbitri, assistenti e quarti ufficiali designati per le gare della 13a Giornata del Girone C della Serie C, in programma domenica 13 novembre:

AVELLINO-GIUGLIANO: Claudio Petrella di Viterbo (Giuseppe Centrone di Molfetta e Santino Spina di Palermo. IV: Adolfo Baratta di Rossano)

CERIGNOLA-PICERNO: Simone Gauzolino di Torino (Carmine De Vito di Napoli e Marco Sicurello di Seregno)

CROTONE-FIDELIS ANDRIA: Michele Delrio di Reggio Emilia (Glauco Zanellati di Seregno e Michele Piatti di Como)

GELBISON-TURRIS: Domenico Leone di Barletta (Matteo Pressato e Federico Fratello di Latina)

JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLA: Luca De Angeli di Milano (Matteo Taverna di Bergamo e Andrea Pasqualetto di Aprilia)

MONOPOLI-FOGGIA: Luca Angelucci di Foligno (Pietro Pascali di Bologna e Marco Croce di Nocera Inferiore. IV: Fabio Rosario Luongo di Napoli)

MONTEROSI-CATANZARO: Claudio Panettella di Bari (Fabio Mattia Festa di Avellino e Stefano Franco di Padova. IV: Antonio Di Reda di Molfetta)

PESCARA-MESSINA: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Marco Belsanti di Bari e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona)

POTENZA-LATINA: Filippo Giaccaglia di Jesi (Giacomo Monaco di Termoli e Manuel Marchese di Pavia)

TARANTO-VITERBESE: Daniele Virgilio di Trapani (Marco Lencioni di Lucca e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria)