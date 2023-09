AVELLINO – No ai tifosi del Foggia che vivono in Capitanata, sì ai tifosi del Foggia che vivono altrove. E’ questa la novità in vista della sfida di Avellino in programma domenica sera. La vendita dei biglietti sarà vietata ai residenti della Regione Puglia ma non ai tifosi del Foggia che vivono altrove e che dunque potranno comunque essere allo stadio domenica sera“. Dopo i fatti di Taranto i tifosi rossoneri cominciano a raccogliere le limitazioni, questa è la seconda in ordine di tempo dopo la gara casalinga di domenica scorsa giocata allo Zaccheria a porte chiuse.

