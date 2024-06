Serie A: Palladino nuovo allenatore della Fiorentina

ACF Fiorentina ha annunciato la nomina di Raffaele Palladino come nuovo allenatore della Prima Squadra. Palladino, 40 anni, nativo della provincia di Napoli, ha una carriera di rilievo come ex calciatore, inclusa un’esperienza nella Nazionale italiana. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2021 con la squadra Primavera del Monza e nel settembre 2022 è stato promosso a tecnico della Prima Squadra del club, portando il Monza all’undicesimo posto nella loro prima stagione in Serie A.

Il Presidente della Fiorentina, Commisso, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Palladino, sottolineando il forte impegno dell’allenatore verso il progetto del club e la sua decisione di unirsi alla squadra nonostante diverse altre offerte. Commisso ha anche evidenziato l’ambizione e la dedizione di Palladino, esprimendo speranza in risultati significativi sotto la sua guida.

Palladino ha firmato un contratto biennale con la Fiorentina, con un’opzione per un ulteriore anno.

