Scontro furgone-moto a Castellana: un uomo in codice rosso

Nella mattinata di venerdì 28 giugno, in Via Monopoli a Castellana, un motociclista è stato investito ferendosi gravemente. L’uomo, un 58enne del posto, è stato prontamente soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giacomo di Monopoli. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto presumibilmente a causa di una mancata precedenza. Dopo lo schianto, il motociclista è “atterrato” sul cofano di un furgone, dove è rimasto fino all’arrivo dell’ambulanza.

Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

(foto vivilastrada)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author