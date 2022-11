Condividi su...

Scontro tra auto e trattore sulla strada provinciale 360 che collega Taurisano a Casarano. Ad avere la peggio un uomo di 48 anni alla guida di una Renault Modus. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista. Nell’impatto sono rimaste ferite anche la moglie e le due figlie della vittima. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato di Taurisano. La zona è stata raggiunta anche dai Vigili del Fuoco.