Sanremo 2025, la barese Serena Brancale in gara

BARI – Serena Brancale tra i big di Sanremo 2025. Ad annunciare il nome della cantante barese, Carlo Conti, nuovo direttore artistico dopo l’era Amadeus. Nel cast figurano anche:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose VIllain

Brunori SAS

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan THiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento

Rocco Hunt

Giorgia

L’annuncio in diretta al tg delle 13,30 di domenica 1 dicembre. L’appuntamento con il Teatro Ariston è per febbraio prossimo. Grande soddisfazione dall’artista di “Baccalà” che quest’anno ha invaso classifiche e social con il suo brano in dialetto barese cantato In derr la lanz, sul lungomare del capoluogo pugliese.

