Sanità, la Sant’Anna valuta la Asl Ba

BARI – Alcune performance con buone prestazioni, come equilibrio economico reddituale, appropriatezza farmaceutica, tempi d’attesa in chirurgia oncologica, degenza, appropriatezza medica e integrazione ospedale – territorio, e altre da migliorare, come la donazione degli organi, l’appropriatezza chirurgica e diagnostica, la salute mentale e cure palliative. La Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa valuta la Asl Bari e lo fa fornendo i dati sulle Performance dei Sistemi Sanitari Regionali e, in particolare, per l’analisi dei risultati raggiunti in area ospedaliera, area materno-infantile, percorso oncologico, emergenza-urgenza e cronicità. Undici le regioni messe a confronto nello studio dell’istituto che vede la Asl Ba in una posizione medio alta.

