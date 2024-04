Salta l’evento del G7 a Barletta, no comment da Palazzo di Città

BARLETTA – Non si svolgerà a Barletta l’evento di preparazione al G7, in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Il Castello Svevo, infatti, avrebbe dovuto ospitare i Capi di Stato per una cena ed un concerto di benvenuto, prima del trasferimento in terra messapica per la tre-giorni del vertice internazionale. Le prime indiscrezioni sul cambio di programma sono arrivate nel pomeriggio di mercoledì, gli ambienti di Palazzo di Città hanno confermato la notizia a stretto giro.

Scelta a sorpresa dopo i numerosi sopralluoghi effettuati nella città della Disfida. Prima l’atterraggio di un elicottero della Repubblica Italiana all’interno dello stadio Puttilli, poi le delegazioni del G7 ospitate proprio al Castello Svevo, infine un nuovo velivolo atterrato nel fossato del maniero cittadino e circondato dalle pattuglie dei Carabinieri. Riflettori puntati per settimane sull’organizzazione logistica in città, comprendendo perfino il team che si sarebbe dovuto occupare della cena di benvenuto.

L’amministrazione comunale ha scelto di non esprimersi sulla vicenda. Un laconico “no comment” da parte del sindaco Cosimo Cannito, che ha affermato di non essersi interfacciato con il Quirinale e di non aver ricevuto motivazioni ufficiali sulla cancellazione dell’evento. A Palazzo di Città, però, non sarebbe nemmeno arrivata una comunicazione ufficiale sull’effettivo svolgimento dell’evento a Barletta, ragion per cui non sarebbe da escludere anche una totale assenza di comunicazioni da parte del Quirinale sul mancato appuntamento al Castello Svevo.

Le uniche note ufficiali sono arrivate a fine marzo sui canali ufficiali del Comune di Barletta, con una nota pubblicata sull’Albo Pretorio in cui si fa riferimento al sopralluogo di una delegazione del G7 presso la fortezza cittadina. L’incontro era stato annunciato rispettando i massimi livelli di sicurezza e pubblicando una determina con cui era stato affidato ad un’attività commerciale locale, per la cifra di 900 euro, l’allestimento di tavoli e buffet per l’appuntamento del 27 marzo. Nulla da fare per quello di giugno, che con ogni probabilità si svolgerà direttamente a Borgo Egnazia per aprire simbolicamente il vertice mondiale. Per Barletta, invece, un’occasione persa.

