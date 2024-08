Salento, sub scompare durante immersione al largo di Torre San Giovanni

Un sub di 55 anni, originario di Torre Pali, è disperso da diverse ore dopo essersi immerso nelle acque al largo di Torre San Giovanni (Lecce) nella mattinata di venerdì 9 agosto. L’uomo era uscito per una battuta di pesca insieme a un amico, ma non è mai riemerso.

Le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e condotte con il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Lecce, sono attualmente in corso. Diverse unità navali e aeree sono impegnate nelle operazioni, tra cui un elicottero della Capitaneria di Porto, un velivolo della Guardia di Finanza e i mezzi dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecce.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe immerso intorno alle 9 del mattino, insieme all’amico, a circa sei miglia dal porto di Torre San Giovanni. Dopo alcune ore, l’amico è risalito a bordo e, non vedendo riemergere il 55enne, ha lanciato l’allarme. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, al momento non ci sono ancora notizie del sub disperso. Ricerche in corso.

**+++ MAGGIORI INFORMAZIONI NELLE PROSSIME ORE +++**

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author