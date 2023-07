Salento: Operaio di 52 anni muore schiacciato tra due camion

Un operaio 52enne è morto nella mattinata di giovedì 20 luglio a Minervino di Lecce in un incidente sul lavoro, schiacciato tra due camion. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il 52enne, originario di Cutrofiano, era a bordo del suo camion in via Kennedy, in attesa di scaricare bitume per i lavori di rifacimento del manto stradale. Davanti al suo mezzo, parcheggiato in fila, c’era un altro camion della stessa ditta. Il 52enne è sceso dal suo veicolo, dimenticando probabilmente di inserire il freno a mano, e il camion, complice la pendenza della strada, avrebbe iniziato a muoversi schiacciandolo contro il mezzo pesante davanti a lui. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di salvarlo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal.

