Salento: Malore mentre lavora, muore 61enne

Un uomo di 61 anni, Giacomo Rizzo, è morto nella mattinata di venerdì 23 giugno per un malore mentre si occupava della raccolta dei rifiuti sul litorale in provincia di Lecce. L’uomo, che percepiva il reddito di cittadinanza, stava svolgendo alcune mansioni previste dal Puc (progetti utili alla collettività), nei pressi della cala di Acquaviva di Marittima, frazione di Diso.

A prestare i primi soccorsi al 61enne, ritrovato nel mezzo con cui stava lavorando, sono stati un collega e alcuni passanti, tra cui un infermiere, che hanno chiesto l’intervento del 118. Inutili però i tentativi di rianimarlo.

Rizzo non era un dipendente del Comune di Diso con cui non aveva un rapporto di lavoro, ma, spiega il sindaco Salvatore Coluccia, “era stato assegnato dopo una normale procedura di Puc presentata al centro per l’impiego di Poggiardo”.

