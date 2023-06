Palo del Colle, lite tra operai di un’azienda di carni: preso indiano

PALO DEL COLLE – Una banale lite e poi un’aggressione con un coltello che sarebbe potuta finire molto peggio se non fossero intervenute le forze dell’ordine. È accaduto all’interno della Siciliani Carni, stabilimento sulla provinciale che collega Palo del Colle a Bitonto, nel Barese. Secondo una prima ricostruzione fatta da testimoni oculari, pare che un uomo, di origini indiane e dipendente di una cooperativa esterna che lavora per l’impresa della macellazione pugliese, alla fine di una lite con due dipendenti del reparto dissodamento, avrebbe sfoderato un coltello e cercato di colpire i suoi interlocutori. Dopo aver ferito uno alla spalla e l’altro a un braccio, si sarebbe aggirato armato per lo stabilimento fino all’intervento dei carabinieri della locale stazione che avrebbero fermato con il teaser l’uomo per poi portarlo via. Soccorsi dai sanitari del 118, per i due lavoratori solo qualche giocondi prognosi. Non sarebbero in gravi condizioni. Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia di Modugno.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp