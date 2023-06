Taranto, omicidio Nardelli: convalidati i quattro fermi

TARANTO – Al termine dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, dott. Francesco Maccagnano, ha confermato i fermi nei confronti dei quattro indagati, accusati a vario titolo dell’omicidio del 61enne Cosimo Nardelli avvenuto lo scorso 26 maggio, in Via Cugini, nel capoluogo ionico.

I quattro indagati, tra cui anche il fratello della vittima, sono stati fermati lo scorso 20 giugno durante un blitz della Squadra Mobile.

