Salento, erosione costiera fa crollare l’Arco Magno di San Foca

L’Arco Magno di San Foca, uno dei simboli della costa salentina, è crollato a causa dell’erosione costiera, determinata anche dalle mareggiate e dalla pioggia battente dei giorni scorsi. Maurizio Cisternino, sindaco di Meledugno, effettuerà un sopralluogo con i tecnici del Comune nelle prossime ore per le verifiche. Ad accorgersi del cedimento è stato Pino Tommasi, fotografo salentino, che ha poi postato sui social quanto si è verificato in questo tratto del litorale salentino. L’erosione costiera sta determinando da tempo crolli in uno dei tratti di costa considerati tra i più belli del Salento, nel Basso Adriatico.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp