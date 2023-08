SAN PIETRO IN BEVAGNA (TA) – Una vicenda a lieto fine grazie all’intuito e al tempestivo intervento di un militare della Guardia di Finanza. Momenti di tensione sul litorale di San Pietro in Bevagna, in località Specchiarica, quando un ragazzino di 14 anni, in vacanza nel tarantino, mentre giocava sulla spiaggia si è lanciato in acqua per recuperare un pallone. La situazione si è complicata a causa delle onde, il 14enne, in evidente difficoltà, è stato notato dal militare che, compresa la gravità della situazione, è immediatamente intervenuto riportando a riva il 14enne al quale ha praticato la disostruzione delle vie aeree.

Fortunatamente il giovane adesso sta bene e ha potuto riabbracciare i suoi familiari che nel frattempo erano giunti sul posto.

Il giovane, in preda al mare agitato, aveva già perso i sensi ed è stato soccorso provvidenzialmente da Giuseppe Lorenzo, ufficiale delle Fiamme Gialle in servizio in Salento, ma in vacanza con la famiglia sul litorale ionico.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp