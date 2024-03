Rifiuti, via libera alla gara d’appalto dai sindaci dell’Aro Ta2

Si è tenuta ieri, 13 marzo, l’assemblea dei sindaci dei Comuni dell’ARO TA/2 alla quale hanno preso parte le Amministrazioni e i tecnici dei Comuni dell’Ambito, Crispiano, Laterza, Mottola, Palagianello, Statte e Martina Comune capofila rappresentato dal Sindaco Gianfranco Palmisano e dal responsabile dell’Ufficio ARO ingegnere Giuseppe Mandina.

Considerando che in alcuni comuni i servizi vengono effettuati in proroga per la scadenza dei contratti, quindi c’è l’urgenza di procedere all’espletamento della gara, l’Assemblea dei Sindaci ha preso atto del capitolato speciale d’appalto predisposto dall’Ufficio d’Ambito, delle bozze del bando di gara e del disciplinare, demandando all’Ufficio comune di Aro l’indizione della gara d’appalto per il servizio di igiene urbana in tutti i comuni facenti parte dell’ARO TA/2.

Il servizio, che sarà aggiudicato tramite la gara, avrà una durata di 7 anni e un costo complessivo di 60.356.443,231 euro compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e iva.

L’ok all’indizione della gara da parte dell’Assemblea dei Sindaci è una delle tappe importanti di un percorso iniziato, per il Comune di Martina, a dicembre 2022 con la fase di partecipazione , in cui sono state affrontate le criticità segnalate da cittadini e aziende, che si è conclusa con la redazione di un piano industriale contenente alcune novità finalizzate a rendere più efficiente il servizio e a migliorare la qualità della raccolta differenziata.

Il progetto e il relativo quadro economico sono stati approvati a gennaio scorso dalla Giunta e trasmessi all’ARO.

La principale novità che sarà introdotta a Martina è il potenziamento del servizio porta a porta con l’estensione nell’agro dove, inoltre, è prevista l’eliminazione degli ecomobili e la collocazione degli ecobox in un numero maggiore di punti per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti al fine di assicurare un servizio ulteriormente efficiente ai cittadini.

L’ARO (Ambito di raccolta ottimale) TA/2 è l’organo che si occupa del coordinamento, dell’attuazione e della gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative e delle attività del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author