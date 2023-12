Rifiuti radioattivi, le aree individuate dal Cnai in Puglia e Basilicata

Ecco la lista delle aree individuate in Puglia e Basilicata tra le 51 presenti nella proposta della Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai), che identifica le zone in Italia destinate al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e al parco tecnologico per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività:

REGIONE BASILICATA

– MT- 1 Montalbano Jonico (MT)

– MT- 2 Montalbano Jonico (MT)

– MT- 3 Matera

– MT-15 Bernalda (MT)

– MT-16 Bernalda, Montescaglioso (MT)

– MT_PZ-6 Genzano di Lucania (PZ), Irsina (MT)

– PZ-8 Genzano di Lucania (PZ)

– PZ-9 Genzano di Lucania (PZ)

– PZ-13 Genzano di Lucania (PZ)

– PZ-14 Genzano di Lucania (PZ)

REGIONE PUGLIA

– BA_MT-4 Altamura (BA), Matera

– BA_MT-5 Altamura (BA), Matera

– TA_MT-17 Laterza (TA), Matera

– TA_MT-18 Laterza (TA), Matera

