Regione, in 40 sigle contro il ritorno del Tfm per i consiglieri

Bari – Regione, in 40 sigle dicono no al ritorno dell’assegno di fine mandato per i consiglieri: da Cgil a Confindustria, passando per Legacoop e “La Giusta Causa”, scrivono al governatore. E promettono di manifestare, se dovessero restare inascoltati.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp