Rastelli, Di Bari e Grandoldo a ‘Il Salotto del Calcio: Guarda la puntata su antennasud.com

Puntata numero 8 del ‘Salotto del Calcio’ la trasmissione di Antenna Sud dedicata al campionato di Serie C. In questa puntata abbiamo fatto anche un’incursione in B per commentare la conferenza stampa del Presidente Luigi De Laurentis. Tra gli ospiti Massimo Rastelli, ex allenatore di Cagliari, Cremonese, Spal e Avellino, l’ex direttore sportivo del Foggia Riccardo Di Bari, l’ex direttore generale del Cerignola Angelo Angiolino e l’attaccante del Monopoli Francesco Grandolfo.

