FRANCAVILLA FONTANA – Una rapina in un supermercato a San Pancrazio Salentino e poi un “colpo” tentato in un bar di Francavilla Fontana. I carabinieri della compagnia della Città degli imperiali sono a caccia dei misteriosi banditi in azione nella serata di oggi, venerdì 19 gennaio. Il primo episodio a San Pancrazio dove, poco dopo le 20, due persone incappucciate e armate di pistola hanno fatto irruzione nel supermercato Eurospin portando via 600 euro e anche la borsa di una cliente. Poco dopo, da quanto appreso si tratterebbe sempre degli stessi rapinatori, due uomini hanno minacciato dipendenti e avventori di un bar di Francavilla, in via Oria, ma sono stati messi in fuga dai presenti. In entrambi i casi, i furfanti sono fuggiti a bordo di un’auto, ritrovata in fiamme dai militari nelle campagne del Borgo Federiciano, in contrada Frascotone.

