Una seconda rapina nelle ultime ore è stata messa a segno nel sud Foggiano: dopo il colpo di Cerignola, è toccato ad un supermercato di Margherita di Savoia. Due persone incappucciate ed armate di pistola avrebbero fatto irruzione nel discount di via Risorgimento e minacciato la cassiera con l’arma per farsi consegnare l’incasso. Grande lo spavento per i clienti in fila alle casse, che hanno riportato la loro testimonianza ai carabinieri che svolgeranno le indagini. I militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo una prima analisi, il bottino dei rapinatori sarebbe di poche decine di euro.

