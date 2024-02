Ragazza ferita in discoteca a Trani, Prefettura annuncia ulteriori misure

TRANI – Chiusura di 15 giorni e sanzione di oltre 1600 euro per la discoteca di Trani in cui, nella notte tra venerdì e sabato, una ragazza di Trinitapoli è rimasta ferita ad una gamba da un proiettile vagante. Il locale risultava privo delle autorizzazioni e dei requisiti necessari per svolgere l’attività. La Questura della BAT ha apposto i sigilli nella mattinata di giovedì, a seguito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito nella Prefettura di Barletta. Il Prefetto della sesta provincia pugliese Rossana Riflesso ha commentato l’episodio, facendo leva sulle responsabilità degli enti locali.

