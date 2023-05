“In relazione a una nota stampa su presunti disservizi riguardanti le raccomandate dell’ufficio Ragioneria generale e fiscalità regionale della Regione Basilicata per gli accertamenti sui bolli auto, si precisa che la Regione Basilicata non ha espletato alcuna gara per l’affidamento del servizio di notifica degli atti di accertamento per la tassa auto. La gara è stata, invece, gestita da ACI (Automobil Club d’Italia) a cui la Regione Basilicata ha affidato per convenzione il servizio di notifica. ACI e SAILPOST, a cui sono stati richiesti i dovuti chiarimenti, hanno confermato la presenza nel comune di Montescaglioso del punto di ritiro. Specifici disservizi dovranno essere verificati in maniera puntuale”. Lo afferma in una nota l’ufficio stampa e comunicazione della Regione Basilicata.

