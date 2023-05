A Potenza 5 nuovi asili nido e rette più basse

POTENZA – La realizzazione di cinque nuovi asili nido comunali in aggiunta ai 4 esistenti per ulteriori 100 posti che si andranno a sommare agli attuali 190. La riduzione della fascia Isee di esenzione delle rette da 8000 a 5000 euro e la diminuzione delle rette con il quasi dimezzamento dei costi rispetto all’anno corrente. Queste le principali novità previste per gli asili nido, riguardanti l’anno educativo 2023/2024, illustrate nella Sala dell’Arco di Palazzo di Città a Potenza dal Sindaco Mario Guarente, dall’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Sagarese e dall’assessore all’Edilizia scolastica, Antonio Vigilante.

