Lecce, il questore Massimo Modeo riceve l’ambasciatore dello Sri Lanka

l’Ambasciatore dello Sri Lanka in Italia S.E. Ha fatto tappa a Lecce per una visita istituzionale in Questura. JagathWellawatte, con sede ufficiale a Roma, è in visita a Lecce per dare l’opportunità ai suoi concittadini della comunità Srilankese a Lecce e di tutta la Puglia e zone limitrofe, di un disbrigo immediato di pratiche urgenti, assicurando un servizio consolare mobile nelle giornate del 2 e 3 settembre. S.E. il Console Jagath Wellawatte ha fatto visita personalmente al Questore di Lecce Dr.Modeo esprimendo la sua profonda gratitudine per la sollecita collaborazione prestata dalla Polizia di Stato,impegnata nei servizi che garantiranno una serena e sicura permanenza all’Ambasciatore nel nostro territorio.

Maria Teresa Carrozzo

