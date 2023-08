Puglia meta regina del turismo per giovani e meno giovani

BARI – Che sia dal nord o dalle regioni confinanti non importa: la Puglia è sempre più metà di attrazione turistica per giovani e famiglie. Tra le mete più gettonate, ovviamente – le spiagge del Salento ma anche la bellezza delle Masserie della valle d’Itria. Il grande flusso di turismo in incoming dimostra come, In barba alle tante segnalazioni di caro puglia, la voglia del nostro mare, delle nostre imponenze architettoniche e – perché no? – della nostra attrattività culturale e artistica, sia forte a tal punto da richiamare giovani e meno giovani da tutto lo stivale. Una settimana mediamente si resta, anche in periodo di alta stagione. La Puglia così vola in questa estate 2023 che registra la battuta d’arresto di alcune delle più note perle del turismo nazionale.

