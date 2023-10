Puglia, dall’11 ottobre parte la campagna vaccinale

Regione – Partirà in Puglia da mercoledì 11 ottobre la campagna vaccinale contro il Covid-19 e contro l’influenza stagionale con adesione su base volontaria. Un milione di dosi previste dalla regione Puglia con l’obiettivo di immunizzare in particolare le fasce di rischio della popolazione, gli over 65 , i pazienti ricoverati, quelli in carico ai centri specialistici delle reti di patologia e poi a tutti i cittadini fragili e a quelli appartenenti alle categorie a rischio. L’offerta dei vaccini ’ antinfluenzale e anti COVID-19 è rivolta anche alle donne in gravidanza, ai caregiver e a tutte le fasce d’età.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp