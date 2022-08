Quasi 20mila accessi nei pronto soccorso negli ultimi sette giorni. In Puglia non accenna a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere. Il picco si è registrato il 26 luglio con 3.163 pazienti visitati nei pronto soccorso, record per questa estate. È quanto emerge dalla rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Una pressione che sta mettendo in difficoltà le strutture ospedaliere, sempre a corto di personale.