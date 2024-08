Provincia di Matera, il vicepresidente Pilato succede a Marrese

Con l’elezione in Consiglio regionale Piero Marrese lascia la carica di Presidente della Provincia di Matera: fino alle prossime elezioni il facente funzioni sarà l’attuale vice Presidente, Emanuele Pilato.

“Sono stati anni intensi quelli alla guida dell’Ente Provincia – ha dichiarato Marrese – caratterizzati da tanto lavoro e una continua ricerca della sinergia sia nell’ambito del Consiglio provinciale che con gli altri enti territoriali e quelli sovraordinati. Il mio mandato è stato anche caratterizzato da un forte impegno a livello nazionale per dare alle Province nuova centralità, alla luce della riforma Delrio che le ha fortemente penalizzate. Auguro buon lavoro al presidente facente funzioni Emanuele Pilato e a tutti i dipendenti dell’Ente un sereno prosieguo”.

Pilato, ha invece ringraziato Marrese “non solo per l’importante e proficuo lavoro che ha svolto nel corso del suo mandato, ma anche per il clima sempre improntato alla collaborazione e all’unità che ha saputo instaurare nell’Amministrazione provinciale. Per me è un grande onore traghettare la Provincia di Matera a nuove elezioni: in questo periodo assicurerò la mia totale disponibilità all’Ente affinché quel percorso virtuoso iniziato da Marrese possa essere portato a termine”.

