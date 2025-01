Promozione, Soccer Trani: tanta amarezza dopo San Severo

Pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Soccer Trani, uscita dal “Ricciardelli” di San Severo con uno 0-0 che non soddisfa la squadra di Giangaspero. Dopo un primo tempo sottotono, i tranesi hanno dominato la ripresa, creando numerose occasioni da gol e mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria. La gioia per il gol di Terrone all’85’, però, è stata spenta dall’arbitro, che ha annullato la rete per un dubbio fuorigioco.

CLASSIFICA E SCHIERAMENTO

I tranesi restano in ottava posizione con 27 punti, a +2 sul San Severo, nono in classifica. Giangaspero ha optato per un 3-4-2-1: Pinnelli in porta; difesa a tre con Elia (poi sostituito da Dentamaro), Campanella e Sementino; centrocampo a quattro composto da Precchiazzi, Rizzi, Beroshvili (sostituito da Nannola) e Binetti; in avanti, Vitale a supporto di Pugliese (poi sostituito da Salvemini) e Terrone.

LA PARTITA

Primo tempo

Partono forte i padroni di casa, con Albano che al 13’ costringe Pinnelli a una parata su un tiro insidioso. Al 22’ gol annullato al San Severo per offside di Conosolazio. La prima occasione tranese arriva al 23’, con Vitale che calcia in porta ma trova pronto Drame. Il match si stabilizza senza grandi emozioni, ma sul finale i dragoni si rendono pericolosi: al 42’ Vitale impegna Drame su punizione, mentre al 46’ Pugliese calcia alto da buona posizione.

Secondo tempo

I tranesi rientrano in campo con un atteggiamento più aggressivo. Al 58’ Vitale innesca Pugliese, che spreca malamente. Al 61’ occasione clamorosa per Terrone, che impegna Drame con un colpo di esterno. Beroshvili ci prova al 70’ su assist di Precchiazzi, ma la difesa avversaria salva sulla linea. Al 76’ Salvemini sfiora il gol con un tiro al volo, mentre all’85’ arriva il momento più discusso: cross perfetto di Vitale per Terrone, che segna di testa, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

L’ultima occasione è per il San Severo, ma Pinnelli salva il risultato. La gara si chiude sullo 0-0, con i dragoni che tornano a casa delusi per un risultato che non rispecchia quanto visto in campo.

