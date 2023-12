Oria, un presepe dipinto in mostra nel chiostro

ORIA – Un presepe composto da 16 tele è stato inaugurato nel chiostro di Parco Montalbano. L’opera, realizzata dagli alunni del Primo comprensivo di Oria, sarà esposta e visitabile fino al 6 gennaio.

Un presepe dipinto a Parco Montalbano

In una ineguagliabile cornice storica il Primo Istituto Comprensivo “De Amicis – Milizia” tiene fede alla sua tradizione e mette in mostra l’“Admirabile Signum”, il segno del presepe attraverso opere pittoriche: 16 tele mirabilmente eseguite in tecnica acrilica dagli alunni della scuola primaria “E. De Amicis”, adornate da un cielo stellato realizzato dai piccolini dell’infanzia. Non si può visitare Oria senza ammirare il Presepe nel Chiostro: la storica scuola De Amicis respira da sempre quell’aria di memoria intrisa di arte che pervade il paese e il suo Parco Montalbano e realizza ogni anno, nel periodo natalizio, un significativo presepe con tecniche innovative e tradizionali sempre ricercate. La comunità scolastica ha eseguito un pregevole lavoro di squadra, che ha visto alunni in primis e docenti, educatori, insieme a genitori e collaboratori scolastici, tutti uniti, guidati dalla Dirigente Scolastica Camero Francisca, per un fine comune. Non ci resta che ammirarlo onorando lo splendido contesto artistico e culturale nel quale è inserito. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di tutta la comunità scolastica, dell’amministrazione comunale di Oria, della presidente del consiglio d’istituto Debora Mele e di una rappresentanza di genitori.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp